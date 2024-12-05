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Уайт: Усик может остановить Фьюри, он растет в супертяжелом весе
Трудно поспорить
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Британский супертяж Диллиан Уайт (30-3; 20 КО) дал прогноз на бой-реванш между Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО) и украинским чемпионом по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО). Его слова цитирует SkySports:
"Усик довольно хорошо его поймал в первом бою. Некоторые даже остановили бы этот бой. Но из-за характера Фьюри и тот факт, что он показывает, что он встает и может продолжать, поэтому они не остановили его.
Но я думаю, что Усик может остановить его. Любой из них может остановить другого. Фьюри создал Усику большие проблемы за несколько минут до этого.
Это просто показывает, что Усик растет в тяжелом весе, и он гораздо сильнее, и он бьет гораздо сильнее, и он гораздо агрессивнее. Фьюри нужно быть очень осторожным в реванше, очень осторожным" – сказал Уайт.
Напомним, что ранее Усик
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