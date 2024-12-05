Карл Фроч назвал фаворита в реванше Усик - Фьюри

Экс-чемпион Карл Фроч сделал прогноз на бой чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) и бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО).

"Это будет интересно. Усику 37 лет, он старше Фьюри, но живет свою жизнь. Дело не в возрасте бойца, а в милях на часах. Фьюри имеет больше миль на часах, он провел три тяжелых боя против Деонтея Уайлдера, затем он был в нокдауне против Фрэнсиса Нганну.

Это не тот бой, который мы обязательно должны увидеть. Мы увидели все, что нам требовалось в первом бою, но сейчас реванши очень популярны.

Я бы прогнозировал победу Усика, наверное, по очкам. Также не могу исключить вариант с поздним нокаутом, потому что если Фьюри пойдет на это, как он предполагает, он может выдохнуться под конец боя.

Для британского бокса было бы здорово, если бы Фьюри смог выиграть, поскольку тогда мы могли бы даже увидеть третий бой. Это просто невероятно трудный запрос для него", – сказал Фроч.

Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей.