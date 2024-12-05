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Мэнни Пакьяо включен в Международный зал боксёрской славы

Бокс
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Филиппинец провел отличную карьеру

Мэнни Пакьяо включен в Международный зал боксёрской славы

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарного филиппинского боксёра, бывшего лидера pound-for-pound Мэнни Пакьяо включили в Международный зал боксёрской славы. Об этом написал на своей странице в социальных сетях известный журналист Майкл Бенсон.

Пакьяо сейчас 45 лет. Спортсмен дебютировал на профессиональном ринге в 1995 году и в декабре 1998-го впервые завоевал чемпионский титул.

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За свою карьеру филиппинец становился чемпионом мира в наилегчайшем, втором легчайшем, втором полулёгком, лёгком, полусреднем и первом среднем весовых дивизионах.

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Мэнни Пакьяо
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