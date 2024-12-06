Рой Джонс назвал победителя реванша Усик-Фьюри

Легендарный американский боксер Рой Джонс поделился своими мыслями по поводу фаворита на бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).

"Это тяжелое сражение. Мне нравятся оба бойца. Тайсон очень хорошо умеет вносить коррективы и надеюсь, что на этот раз он сделает все правильно, чтобы мы могли увидеть третье сражение.

В то же время я волнуюсь, потому что Усик понял, что может нанести вред Фьюри. Это может сыграть как против него, так и за. Если Усик выйдет с целью нокаутировать соперника, то Тайсон наверняка победит. А если не будет спешить и методически разбивать оппонента, тогда у Фьюри большие проблемы.

Мне больше нравятся шансы Фьюри в реванше, но посмотрим" – сказал Джонс.