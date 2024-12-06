Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Промоутер Фьюри: Тайсон знает, что ему нужно делать
Комментарий специалиста
Фото: Getty Images
Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен рассказал о плане своего подопечного на реванш против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).
"Фьюри знает, что ему нужно делать. Он был с Усиком в ринге. Тайсон видел сильные и слабые стороны этого парня. Они оба отдали все в первом бою, поэтому знают слабые и сильные стороны друг друга, но вопрос о том, кто воспользуется полученными знаниями?
Исходя из внутренних ощущений и знаний, которые я получил в этом спорте, я думаю, что это будет Фьюри. Тайсон должен использовать свои физические характеристики, как рост, джеб и сила удара. В его победе нет сомнений, если он всем этим воспользуется правильно" – сказал Уоррен.
Напомним, что ранее Рой Джонс
Популярное сейчас
- Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду - СМИ
- "Ну что, ФСБ. Я сам к вам приехал". Алиев записал видео из Курской области
- Горбунов: Переход в Шахтер был ошибкой. Я руководствовался тем, что Днепр распадался, ситуация была непонятна
- Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях заговорил о завершении карьеры
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
- Клуб из Европы сделал предложение Полесью по одному из лидеров команды