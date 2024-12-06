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Промоутер Фьюри: Тайсон знает, что ему нужно делать

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Промоутер Фьюри: Тайсон знает, что ему нужно делать

Фото: Getty Images

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Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен рассказал о плане своего подопечного на реванш против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

"Фьюри знает, что ему нужно делать. Он был с Усиком в ринге. Тайсон видел сильные и слабые стороны этого парня. Они оба отдали все в первом бою, поэтому знают слабые и сильные стороны друг друга, но вопрос о том, кто воспользуется полученными знаниями?

Исходя из внутренних ощущений и знаний, которые я получил в этом спорте, я думаю, что это будет Фьюри. Тайсон должен использовать свои физические характеристики, как рост, джеб и сила удара. В его победе нет сомнений, если он всем этим воспользуется правильно" – сказал Уоррен.

Напомним, что ранее Рой Джонс назвал победителя реванша Усик-Фьюри.

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Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен
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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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