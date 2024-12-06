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Фьюри показал форму за 15 дней до реванша против Усика. Фото

Бокс
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Выглядит страшно

Фьюри показал форму за 15 дней до реванша против Усика. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. "Цыганский король" завершает свой тренировочный лагерь к поединку-реваншу против украинского боксера, чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Соответствующий пост Тайсон разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее промоутер Фьюри рассказал о плане британца на бой.

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