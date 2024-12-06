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Бывший соперник Кличко дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
А мог бы сам выйти на ринг
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Американский супертяж Шеннон Бриггс дал свой прогноз на бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).
"Мне нравится, что между этими ребятами будет реванш. Я взволнован. Если Фьюри будет в лучшей форме, то он выиграет, а дальше нас ждет трилогия Усик – Фьюри. Я считаю, что в реванше выигрывает Фьюри. Но это не будет лёгким поединком для Тайсона. Мне нравится Усик как боксер. На мой взгляд, Усик – один из лучших боксеров в мире. Он не такой маленький, как думают люди. Но повторюсь, считаю, что в реванше выиграет Фьюри" – сказал Бриггс.
Напомним, что ранее Фьюри
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