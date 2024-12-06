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Шеннон Бриггс готов вернуться в ринг

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Неожиданное заявление

Шеннон Бриггс готов вернуться в ринг

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

53-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Шеннон Бриггс вызвал на бой популярного 27-летнего блогера Джейка Пола, который в ноябре 2024 года одержал победу единогласным решением судей над легендарным тяжеловесом прошлых лет 58-летним Майком Тайсоном.

"Джейк куда-то прячется от реальных вызовов. Мне всего-то 53 года, я для него соперник в самый раз. Это ему не бой с Тайсоном. Я нокаутирую Пола", — приводит слова Бриггса ТАСС.

Напомним, что Бриггс последний официальный бой проводил в мае 2016 года, где он победил нокаутом в первом раунде Эмилио Эзекиэля Зарате.

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Шеннон Бриггс Джейк Пол
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