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Шеннон Бриггс готов вернуться в ринг
Неожиданное заявление
Getty Images/Global Images Ukraine
53-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Шеннон Бриггс вызвал на бой популярного 27-летнего блогера Джейка Пола, который в ноябре 2024 года одержал победу единогласным решением судей над легендарным тяжеловесом прошлых лет 58-летним Майком Тайсоном.
"Джейк куда-то прячется от реальных вызовов. Мне всего-то 53 года, я для него соперник в самый раз. Это ему не бой с Тайсоном. Я нокаутирую Пола", — приводит слова Бриггса ТАСС.
Напомним, что Бриггс последний официальный бой проводил в мае 2016 года, где он победил нокаутом в первом раунде Эмилио Эзекиэля Зарате.
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