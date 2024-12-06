Известно, кто станет официальным транслятором боя-реванша между Усиком и Фьюри в Украине

Медиасервис MEGOGO заключил соглашение с DAZN о трансляции вечера бокса в саудовском Эр-Рияде, главным событием которого будет бой-реванш Александр Усик - Тайсон Фьюри.

Поединок украинского чемпиона состоится в ночь с 21-го на 22 декабря на Kingdom Arena. На кону - титул Чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе, которыми владеет Александр.

В главном бою андеркарда украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (24-2, 23 КО) выйдет в ринг против узбекистанского экс-чемпиона мира по версии WBA Исраила Мадримова (10-1-1, 7 КО).

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Также в рамках вечера боя ожидается еще два поединка с участием украинцев: Даниэль Лапин (10-0-0, 4 КО) будет противостоять французу Дилану Колину (14-0-0, 4 КО) в бою за пояса IBF Intercontinental и WBA Continental, а украинский чемпион WBC International в супертяжелом весе Андрей Новицкий (13-0-0, 10 КО) встретится в ринге с Эдгаром Рамиресом (10-1-1, 4 КО), представляющим Мексику.

MEGOGO покажет в Украине поединок Усик – Фьюри и весь файткард вечера по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Трансляция будет доступна в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.

Напомним, в первом бою Александр Усик (22-0, 14 KO) нанес дебютное поражение Тайсону Фьюри (34-1-1, 24 КО) по раздельному решению судей и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе в эпоху 4-х поясов. Впрочем, впоследствии он добровольно освободил титул по версии IBF.