Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Промоутер Паркера: Джозеф находится всего в двух шагах от абсолютного чемпионства
Ну-ну
Boxing Scene
Промоутер действующего обладателя временного титула WBO в супертяжёлом весе Джозефа Паркера Дэвид Хиггинс уверен в том, что его подопечный после двух побед в ближайших поединках станет абсолютным чемпионом мира.
"Джозеф хочет стать абсолютным чемпионом мира. Он хочет побить Дюбуа и затем сразиться с обладателем остальных поясов, чтобы объединить все титулы. Поэтому он сейчас находится всего в двух шагах от абсолютного чемпионства", — приводит слова Паркера Skysports.
Напомним, Паркер свой следующий бой проведёт 22 февраля 2025 года в Саудовской Аравии против действующего чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа.
Популярное сейчас
- Лавров: Россия готова на все, чтобы избежать стратегического поражения
- "Они почувствовали то, что чувствуем мы". Сырский раскрыл детали Курской операции
- "Он пугает меня до смерти". Легенда Арсенала - про игру Зинченко в матче с МЮ
- Хижняк: Наши "братья" оказались нам не такими уж и братьями
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
- "Ну что, ФСБ. Я сам к вам приехал". Алиев записал видео из Курской области