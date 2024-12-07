Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известный промоутер дал прогноз на бой Усик-Фьюри
Экспертное мнение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер Дэвид Хиггинс дал свой прогноз на бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).
"Очень тяжело сделать прогноз на этот бой. Думаю, что Усик – один из самых больших боксеров в истории, как и Тайсон.
Вы видели, что произошло во втором бою с Уайлдером, когда Фьюри набрал массу. Тайсон просто доминировал над своим соперником и уничтожил его.
Думаю, что Фьюри получил сигнал тревоги в первом поединке и если получится с таким же настроением, как против Уайлдера, то для Усика все может быть окончено. Так что Тайсон может выиграть бой.
Все-таки никогда не знаешь, как все сложится. Усик – технический гений. Это очень увлекательный поединок. Оба бойца стоят реванша" – сказал он.
Напомним, что ранее Фьюри
Популярное сейчас
- Итальянский журналист: Довбик был посмешищем с Аталантой, но потенциально это лучший форвард в Серии А
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Каладзе: Зеленский не принадлежит Украине, он служит интересам другой страны
- Усик показал форму за две недели до реванша против Фьюри. Фото
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
- Серия А. Аталанта - Милан 2:1. Подтверждение таблицы, пусть и позднее