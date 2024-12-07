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Известный промоутер дал прогноз на бой Усик-Фьюри

Бокс
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Экспертное мнение

Известный промоутер дал прогноз на бой Усик-Фьюри

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Промоутер Дэвид Хиггинс дал свой прогноз на бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).

"Очень тяжело сделать прогноз на этот бой. Думаю, что Усик – один из самых больших боксеров в истории, как и Тайсон.

Вы видели, что произошло во втором бою с Уайлдером, когда Фьюри набрал массу. Тайсон просто доминировал над своим соперником и уничтожил его.

Думаю, что Фьюри получил сигнал тревоги в первом поединке и если получится с таким же настроением, как против Уайлдера, то для Усика все может быть окончено. Так что Тайсон может выиграть бой.

Все-таки никогда не знаешь, как все сложится. Усик – технический гений. Это очень увлекательный поединок. Оба бойца стоят реванша" – сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри показал форму за 15 дней до реванша против Усика. Фото

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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