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Дюбуа: Я буду на вершине – абсолютным чемпионом

Бокс
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Возможно в далеком будущем

Дюбуа: Я буду на вершине – абсолютным чемпионом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал о своих амбициозных планах на будущее. Его слова цитирует SkySports:

"Я иду за их поясами. Я хочу сразиться с лучшими. Я хочу их всех. Просто прорвусь сквозь них. Если это будет Усик, это будет реванш. А если это Фьюри, я тоже готов к этой территории. Мы разберемся с этим, когда придет время.

Все идет бой за боем. Никогда нельзя недооценивать соперника. У меня уже запланированы большие бои. Продолжаю побеждать, и, в конце концов, я буду на вершине – абсолютным чемпионом. Это моя цель" – сказал Дюбуа.

Напомним, что ранее известный промоутер дал прогноз на бой Усик-Фьюри.

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