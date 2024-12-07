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Дюбуа: Я буду на вершине – абсолютным чемпионом
Возможно в далеком будущем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал о своих амбициозных планах на будущее. Его слова цитирует SkySports:
"Я иду за их поясами. Я хочу сразиться с лучшими. Я хочу их всех. Просто прорвусь сквозь них. Если это будет Усик, это будет реванш. А если это Фьюри, я тоже готов к этой территории. Мы разберемся с этим, когда придет время.
Все идет бой за боем. Никогда нельзя недооценивать соперника. У меня уже запланированы большие бои. Продолжаю побеждать, и, в конце концов, я буду на вершине – абсолютным чемпионом. Это моя цель" – сказал Дюбуа.
Напомним, что ранее
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