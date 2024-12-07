Промоутер Фьюри прогнозирует досрочную победу британца в реванше против Усика

Промоутер Фрэнк Уоррен дал свой прогноз на бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и своим подопечным, британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1 ;24 КО).

"Я думаю, что Тайсон был близок к тому, чтобы остановить Усы в седьмом раунде. Он поймал его несколько раз и поразил. Я верю, что у Фьюри есть все необходимое, чтобы нокаутировать Усика.

Я видел, как Усик получал травмы в предыдущих боях от ударов по корпусу, а также от аперкота Тайсона. Его можно нокаутировать" – сказал Уоррен.