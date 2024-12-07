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Промоутер Фьюри прогнозирует досрочную победу британца в реванше против Усика

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Промоутер Фьюри прогнозирует досрочную победу британца в реванше против Усика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Промоутер Фрэнк Уоррен дал свой прогноз на бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и своим подопечным, британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1 ;24 КО).

"Я думаю, что Тайсон был близок к тому, чтобы остановить Усы в седьмом раунде. Он поймал его несколько раз и поразил. Я верю, что у Фьюри есть все необходимое, чтобы нокаутировать Усика.

Я видел, как Усик получал травмы в предыдущих боях от ударов по корпусу, а также от аперкота Тайсона. Его можно нокаутировать" – сказал Уоррен.

Напомним, ранее Дюбуа рассказал о планах стать абсолютным чемпионом мира.

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Известный промоутер дал прогноз на бой Усик-Фьюри
Александр Усик Тайсон Фьюри
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Источник:
skysports.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
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Bаrcelinius
07.12.2024 в 13:12
Уорен, иди нах, Усик победит цыгана однозначно. Нокаут блъ... Зае@ётся пыль глотать.
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
07.12.2024 в 13:12
Уорен, иди нах, Усик победит цыгана однозначно. Нокаут блъ... Зае@ётся пыль глотать.
Ответить
0
0

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