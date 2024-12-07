  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри пригласил в команду россиянина, который поддерживает войну в Украине. Фото
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри пригласил в команду россиянина, который поддерживает войну в Украине. Фото

Бокс
Обновлено

Нокдаун в первом поединке дался тяжело

Фьюри пригласил в команду россиянина, который поддерживает войну в Украине. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) готовится к реваншу против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). "Цыганский король" во время своего тренировочного лагеря проводит спарринги с разными боксерами. Одним из них является россиянин Алексей Дронов.

Это лицо включено в список спортсменов, которые по версии Министерства молодежи и спорта Украины поддерживают захватническую войну террористической страны против нашего государства.

"Принадлежность Дронова к оборонному сектору вызвала беспокойство и дебаты по поводу его права конкурировать на мировой арене. Критики утверждают, что его военные связи в период интенсивной войны противоречат принципам честной игры, спортивному мастерству и духу международных спортивных событий.

Решение о предстоящем участии Дронова в международных турнирах имеет значительные последствия и побуждает к более широкой дискуссии о роли спортсменов в продвижении мира, нейтралитета и честности спортивных соревнований во время войны. Он подчеркивает этические обязанности, которые несут спортсмены, и подчеркивает сложную связь между спортом и политикой в ​​россии" – говорится в сообщении Министерства, размещенном на официальном сайте.

По теме
yellow-arrow
Промоутер Фьюри прогнозирует досрочную победу британца в реванше против Усика
yellow-arrow
Дюбуа: Я буду на вершине – абсолютным чемпионом
yellow-arrow
Известный промоутер дал прогноз на бой Усик-Фьюри
Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Zapp Brannigan (Київ)
07.12.2024 в 12:58
А хто цього швайнехунде в Британію пустив? Я б на місці Буданова послав би групу, щоб його до Ківи відправити... Це неважко, та й Усіку помогли б, бо тренувальний процес цигану зірвали б!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Zapp Brannigan (Київ)
07.12.2024 в 12:58
А хто цього швайнехунде в Британію пустив? Я б на місці Буданова послав би групу, щоб його до Ківи відправити... Це неважко, та й Усіку помогли б, бо тренувальний процес цигану зірвали б!
Ответить
0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
07.12.2024 в 12:22
От козел! Удар під дих. В Усика з'явилась подвійна мотивація у перемозі.
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости