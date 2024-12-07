Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри пригласил в команду россиянина, который поддерживает войну в Украине. Фото
Нокдаун в первом поединке дался тяжело
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) готовится к реваншу против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). "Цыганский король" во время своего тренировочного лагеря проводит спарринги с разными боксерами. Одним из них является россиянин Алексей Дронов.
Это лицо включено в список спортсменов, которые по версии Министерства молодежи и спорта Украины поддерживают захватническую войну террористической страны против нашего государства.
"Принадлежность Дронова к оборонному сектору вызвала беспокойство и дебаты по поводу его права конкурировать на мировой арене. Критики утверждают, что его военные связи в период интенсивной войны противоречат принципам честной игры, спортивному мастерству и духу международных спортивных событий.
Решение о предстоящем участии Дронова в международных турнирах имеет значительные последствия и побуждает к более широкой дискуссии о роли спортсменов в продвижении мира, нейтралитета и честности спортивных соревнований во время войны. Он подчеркивает этические обязанности, которые несут спортсмены, и подчеркивает сложную связь между спортом и политикой в россии" – говорится в сообщении Министерства, размещенном на официальном сайте.
Популярное сейчас
- Вторая партия истребителей F-16 от Дании уже прибыла в Украину – Зеленский
- Итальянский журналист: Довбик был посмешищем с Аталантой, но потенциально это лучший форвард в Серии А
- Федорчук: Подопечные Ротаня разочаровали. У динамовцев очень короткая скамейка запасных
- Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях заговорил о завершении карьеры
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Комментарии 2