Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) готовится к реваншу против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). "Цыганский король" во время своего тренировочного лагеря проводит спарринги с разными боксерами. Одним из них является россиянин Алексей Дронов.

Это лицо включено в список спортсменов, которые по версии Министерства молодежи и спорта Украины поддерживают захватническую войну террористической страны против нашего государства.

"Принадлежность Дронова к оборонному сектору вызвала беспокойство и дебаты по поводу его права конкурировать на мировой арене. Критики утверждают, что его военные связи в период интенсивной войны противоречат принципам честной игры, спортивному мастерству и духу международных спортивных событий.

Решение о предстоящем участии Дронова в международных турнирах имеет значительные последствия и побуждает к более широкой дискуссии о роли спортсменов в продвижении мира, нейтралитета и честности спортивных соревнований во время войны. Он подчеркивает этические обязанности, которые несут спортсмены, и подчеркивает сложную связь между спортом и политикой в ​​россии" – говорится в сообщении Министерства, размещенном на официальном сайте.