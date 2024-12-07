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Дюбуа рассказал о подготовке к бою против Паркера

Бокс
Обновлено

Правильный подход

Дюбуа рассказал о подготовке к бою против Паркера

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал о подготовке к поединку против представителя Новой Зеландии Джозефа Паркера. Его слова цитирует SkySports:

"Я не недооцениваю Паркера. Для него это сражение тоже все решает. Он будет бороться так же упорно, как и я. Никогда нельзя никого недооценивать. Сначала нужно справиться с ним, а потом можно будет двигаться дальше.

Я чувствую, что готов стать настоящим элитным бойцом и участвовать в самых лучших боях. Мои последние четыре-пять поединков были на высоком уровне, зачем же возвращаться назад? Я должен продолжать подниматься на эту гору, пока не достигну звезд. И луны. И вселенной.

Мой подход – это искать и уничтожать. Идти в бой со всей силой, но правильно готовиться. Он уже покорил эту гору и теперь ветеран. Поэтому я должен выйти туда и полностью зачистить его. Быть лучше его в каждом аспекте.

Говорят, что так бывает – выигрываешь титул чемпиона мира и ты совершенствуешься. Я хочу проверить эти слова и увидеть. Сейчас у меня новые суперсилы" – сказал Дюбуа.

Напомним, что ранее Даниэль рассказал о цели стать абсолютным чемпионом мира.

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