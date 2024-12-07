Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дюбуа рассказал о подготовке к бою против Паркера
Правильный подход
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал о подготовке к поединку против представителя Новой Зеландии Джозефа Паркера. Его слова цитирует SkySports:
"Я не недооцениваю Паркера. Для него это сражение тоже все решает. Он будет бороться так же упорно, как и я. Никогда нельзя никого недооценивать. Сначала нужно справиться с ним, а потом можно будет двигаться дальше.
Я чувствую, что готов стать настоящим элитным бойцом и участвовать в самых лучших боях. Мои последние четыре-пять поединков были на высоком уровне, зачем же возвращаться назад? Я должен продолжать подниматься на эту гору, пока не достигну звезд. И луны. И вселенной.
Мой подход – это искать и уничтожать. Идти в бой со всей силой, но правильно готовиться. Он уже покорил эту гору и теперь ветеран. Поэтому я должен выйти туда и полностью зачистить его. Быть лучше его в каждом аспекте.
Говорят, что так бывает – выигрываешь титул чемпиона мира и ты совершенствуешься. Я хочу проверить эти слова и увидеть. Сейчас у меня новые суперсилы" – сказал Дюбуа.
Напомним, что ранее Даниэль
Популярное сейчас
- Бывший форвард Динамо, Шахтера и сборной Украины объявив о завершении карьеры
- Матч команды украинца в АПЛ был перенесен: известная причина
- Болезнь Мудрика, состояние Кейна перед Шахтером и слухи о Калюжном в дубле. Главные новости за 6 декабря
- Хижняк: Наши "братья" оказались нам не такими уж и братьями
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку