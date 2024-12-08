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Мадримов не выйдет на бой против Богачука, для украинца нашли нового соперника

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Мадримов не выйдет на бой против Богачука, для украинца нашли нового соперника

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Сергей Богачук (24-2; 23 КО) получил нового соперника на вечер бокса в Саудовской Аравии. 21 декабря в андеркарте поединка Усик-Фьюри он сразится против Ишмаэля Дэвиса (13-0; 6 КО).

Сначала наш спортсмен должен был выйти на ринг против Исраила Мадримова (10-1-1; 7 КО), однако у боксера из Узбекистана диагностировали острый бронхит, пришлось отменить его участие в вечере.

"Сегодня вечером врачи подтвердили, что Исраил Мадримов страдает острым бронхитом, и ему пришлось сняться с боя против Сергея Багачука 21 декабря.

Британский боец ​​Ишмаэль Дэвис заменит Мадримова в бою с Богачуком. Мадримов будет теперь восстанавливаться перед запланированным поединком на 22 февраля против Вирджила Ортиса" – сообщил Турки аль-Аш Шейх.

Напомним, ранее Дюбуа рассказал о подготовке к бою против Паркера.

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