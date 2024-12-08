Пакьяо поделился ожиданиями от боя Усик-Фьюри 2

Легенда мирового бокса Мэнни Пакьяо дал свой прогноз на бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1- 1; 24 КО).

"Нас ждет классный реванш. У обоих есть шанс победить, но все зависит от их подготовки к бою, будут ли они прилагать дополнительные усилия в своих лагерях.

Что нужно Тайсону для победы? Ему нужно быть в форме. Я смотрел первое сражение, он не был на 100% готов и сфокусирован на поединке. Он много отвлекался" – сказал Филиппинец.