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Богачук: Я не удивлен по поводу таких изменений, ведь бокс – это большой бизнес

Бокс
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Богачук: Я не удивлен по поводу таких изменений, ведь бокс – это большой бизнес

boxingscene.com

Новина українською

Украинский боксер Сергей Богачук (24-2; 23 КО) отреагировал на смену соперника в своем следующем поединке 21 декабря в Саудовской Аравии.

"Меня в инстаграмме отметили в публикации, я взглянул на Boxrec, увидел, что сменился соперник, затем набрал Тома Леффлера и он это подтвердил.

Поэтому деталей, что случилось с Мадримовым, я не знаю, но соперник теперь новый – Ишмаэль Дэвис. Сейчас вот смотрю его бои, он неплохой боксер, но не такой, как Мадримов.

Если ты спросишь, смогу ли я перестроиться – да, смогу. Мы прошли большой сбор, провели очень много спаррингов с разными спарринг-партнерами: с левшами, с правшами, с высокими, с низкими. Кстати, уже успел заметить, что Дэвис более стоячий боксер, Мадримов более подвижный.

Но, если честно, я не удивлен по поводу таких изменений, ведь бокс – это большой бизнес. Однако я нахожусь в отличной форме, мне сейчас дай любого боксера, я порву всех" – сказал Сергей.

Напомним, что ранее Пакьяо поделился ожиданиями от боя Усик-Фьюри 2.

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Сергей Богачук
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Источник:
Luckypunch
Опубликовал: Андрей Хижняк
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