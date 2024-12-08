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Фьюри: Когда я пропускал лучшие удары Усика, я улыбался ему
Что-то не очень заметно было
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал о своей реакции на пропущенные удары от чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) во время их первого поединка.
"Когда я получал его самые лучшие удары, я улыбался ему. По-видимому, он думал: "Вау, что я должен еще сделать, чтобы поймать его?"
Я не думал, что рефери мог остановить сражение такого масштаба. Особенно когда я уже 10 раз за свою карьеру поднимался с конваса, чтобы выигрывать бои. Прибейте меня гвоздями к конвасу – я буду продолжать вставать" – сказал Фьюри.
Напомним, что ранее Пакьяо
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