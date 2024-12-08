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Фьюри: Когда я пропускал лучшие удары Усика, я улыбался ему

Бокс

Что-то не очень заметно было

Фьюри: Когда я пропускал лучшие удары Усика, я улыбался ему

Getty Images/Global Images Ukraine

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Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал о своей реакции на пропущенные удары от чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) во время их первого поединка.

"Когда я получал его самые лучшие удары, я улыбался ему. По-видимому, он думал: "Вау, что я должен еще сделать, чтобы поймать его?"

Я не думал, что рефери мог остановить сражение такого масштаба. Особенно когда я уже 10 раз за свою карьеру поднимался с конваса, чтобы выигрывать бои. Прибейте меня гвоздями к конвасу – я буду продолжать вставать" – сказал Фьюри.

Напомним, что ранее Пакьяо дал прогноз на реванш Усик-Фьюри.

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Источник:
TNT
Опубликовал: Андрей Хижняк
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