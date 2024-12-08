Фьюри: Когда я пропускал лучшие удары Усика, я улыбался ему

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал о своей реакции на пропущенные удары от чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) во время их первого поединка.

"Когда я получал его самые лучшие удары, я улыбался ему. По-видимому, он думал: "Вау, что я должен еще сделать, чтобы поймать его?"

Я не думал, что рефери мог остановить сражение такого масштаба. Особенно когда я уже 10 раз за свою карьеру поднимался с конваса, чтобы выигрывать бои. Прибейте меня гвоздями к конвасу – я буду продолжать вставать" – сказал Фьюри.