Самый известный китайский супертяж дал прогноз на бой Усик-Фьюри

Китайский супертяж Чжан Чжилей дал свой прогноз на бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24) КО).

"Я бы сказал: "До сих пор…" Потому что, по моему мнению, у него было преимущество в первом бою, и он просто нашел способ победить Тайсона Фьюри.

Если говорить о смелом прогнозе, я думаю, что он (Усик – прим) его (Фьюри – прим) прикончит" – сказал Чжилей.