Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Самый известный китайский супертяж дал прогноз на бой Усик-Фьюри
Довольно твердая позиция
Фото: Getty Images
Китайский супертяж Чжан Чжилей дал свой прогноз на бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24) КО).
"Я бы сказал: "До сих пор…" Потому что, по моему мнению, у него было преимущество в первом бою, и он просто нашел способ победить Тайсона Фьюри.
Если говорить о смелом прогнозе, я думаю, что он (Усик – прим) его (Фьюри – прим) прикончит" – сказал Чжилей.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Зеленский назвал потери Украины в войне
- Сирийские повстанцы захватили столицу Дамаск и объявили о падении режима Асада. Диктатор скрылся из города
- Роналду – о словах ван дер Варта об эгоизме Криштиану: Кто этот парень?
- Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях заговорил о завершении карьеры
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000