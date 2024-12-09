Один из самых тяжелых соперников Усика дал прогноз на бой против Фьюри

Латвийский боксер Майрис Бриедис дал свой прогноз на бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24) КО).

"Это сражение будет очень интересным, потому что я думаю, что Фьюри будет гораздо более мотивированным. Бой будет совсем другим, потому что, во-первых, я думаю, Усик устал. Я прямо чувствую, что он устал, потому что есть пределы каждого человека. Думаю, они есть и у Александра. Так пахать, так готовиться к каждому бою... Я знаю, что тело, к сожалению, с возрастом показывает нам шиш.

Посмотрим, как это сражение пройдет, но я думаю, что у Александра в любом случае будет последний бой. Думаю, он где-то даже озвучивал, что это последний бой. Это было бы логично" – сказал Бриедис.