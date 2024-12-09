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Дюбуа: Если Усик победит Фьюри, то мне нужна месть

Бокс

Боксер нацелен на абсолютное чемпионство

Дюбуа: Если Усик победит Фьюри, то мне нужна месть

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версии IBF британский супертяж Дэниел Дюбуа (22-2, 21 КО) уверен, что готов к званию абсолютного чемпиона мира, однако ему мешают два боксера, соотечественник Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) и украинец Александр Усик (22-0, 14 КО).

"Хочу драться со всеми топами. Хочу прорваться к победителю боя Усик vs Фьюри. Если это будет Усик, то мне нужна месть. Если это будет Фьюри, то я хочу отхватить его территорию. Разберёмся с этим тогда, когда доберёмся до места назначения. Ступенька за ступенькой, бой за боем. Никого не упущу из виду. У меня уже на примете несколько больших боёв. Нужно просто пройти всё это. И наконец-то дойти до цели — звания абсолюта. Это и есть моя цель", — сказал Дюбуа в интервью SkySports.

В феврале Дюбуа проведет бой с экс-чемпионом Джозефом Паркером из Новой Зеландии.

"Чувствую, что я готов стать реально элитным бойцом. Что я готов участвовать во всех самых больших боях. Мои последние поединки все были против топовых оппонентов. Не вижу причины понижать уровень оппозиции. Напротив, хочу вскарабкаться на самую вершину этой горы и дотянуться до звёзд. И до луны. И до Вселенной".

Напомним, что реванш Усик vs Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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