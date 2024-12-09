Самый известный ринг-анонсер Украины сделал прогноз на реванш Усик — Фьюри

Самый известный ринг-анонсер Украины Сергей Брыль сделал прогноз на предстоящие поединки Александра Усика и Дениса Беринчика

- В декабре главным боксерским событием в мире станет реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Каким видите результат второго поединка украинца и британца?

- В принципе, меня очень впечатляет Александр Усик (22-0, 14 КО) как боксер, как человек и величина. Такие плохие парни, как Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО), приходят в жизнь хороших парней, как одно из самых крепких испытаний. Британец также очень крутой боксер, сложный по-своему как человек. Для своего веса Фьюри достаточно ловкий и неудобный. Однако то, как Усик проехался по нему в первом бою, не вызывает у меня сомнений относительно результата их второго поединка. У Саши лучше скорость, выше боксерский интеллект. В комплексе как боксер он сильнее. Кто-то как лом идет напролом и разбивает любую защиту своей силой и непробиваемым подбородком, кто-то побеждает умом, танцующими ногами, кто-то чувством дистанции. Каждый боксер имеет свой почерк. Александр же уникальный боксер и имеет все перечисленные качества.

- Что скажете о чемпионе мира WBO Денисе Беринчике?

- Как спортсмен Беринчик (19-0, 9 КО) может все. При определенном стечении обстоятельств и хорошем внутреннем настрое ему под силу одолеть любого соперника. Денис имеет очень большую душу! Все, что касается Беринчика - это непредсказуемость. Он невероятно интересный человек и боксер. Очень хотелось бы, чтобы в его карьере в дальнейшем все шло по нарастающей. Как бы ни сложилось, он остается примером для молодежи, для многих он свой парень.