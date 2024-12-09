Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сергей Брыль: Ринг-анонсер появляется там, где появляется шоу
Главный ринг-анонсер Украины рассказал о деталях
Фото: Instagram
Самый известный ринг-анонсер Украины Сергей Брыль рассказал, что главное в его работе.
- Много лет Вы — лучший в своем ремесле. Что главное в работе ринг-анонсера?
- В этом вопросе кроется очень широкий спектр ответов. Ринг-анонсер появляется там, где появляется шоу. Обычный спарринг в зале бокса — это про спорт, тактику и стратегию. Когда мы берем зрителя и сажаем его возле ринга и он наблюдает выход спортсменов, ринг-герлс, ринг-анонсера, мы уже говорим о шоу.
Здесь важно понимать какие цели для боксеров, транслятора, промоутеров и зрителя. Получается треугольный камень и куда ни посмотри, он должен быть симметричным и не должно быть перекосов. Если слишком подчеркнем спортивную составляющую, то зрителю может стать скучно. Если слишком много акцентировать на шоу, то профессионалам будет скучно и мы потеряем настоящих любителей бокса. Важно понимать, что гармония должна стать во главе.
Популярное сейчас
- Александрия предлагает Калюжному рекордную зарплату. Известен ответ игрока
- Владелец зарубежного клуба разочарован трансфером форварда сборной Украины. Известна причина
- "Не пожму руку ни одному тренеру этой команды". Вернидуб - перед следующей игрой Кривбасса
- Известно, кто станет официальным транслятором боя-реванша между Усиком и Фьюри в Украине
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку