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Сергей Брыль: Ринг-анонсер появляется там, где появляется шоу

Бокс

Главный ринг-анонсер Украины рассказал о деталях

Сергей Брыль: Ринг-анонсер появляется там, где появляется шоу

Фото: Instagram

Новина українською

Самый известный ринг-анонсер Украины Сергей Брыль рассказал, что главное в его работе.

- Много лет Вы — лучший в своем ремесле. Что главное в работе ринг-анонсера?

- В этом вопросе кроется очень широкий спектр ответов. Ринг-анонсер появляется там, где появляется шоу. Обычный спарринг в зале бокса — это про спорт, тактику и стратегию. Когда мы берем зрителя и сажаем его возле ринга и он наблюдает выход спортсменов, ринг-герлс, ринг-анонсера, мы уже говорим о шоу.

Здесь важно понимать какие цели для боксеров, транслятора, промоутеров и зрителя. Получается треугольный камень и куда ни посмотри, он должен быть симметричным и не должно быть перекосов. Если слишком подчеркнем спортивную составляющую, то зрителю может стать скучно. Если слишком много акцентировать на шоу, то профессионалам будет скучно и мы потеряем настоящих любителей бокса. Важно понимать, что гармония должна стать во главе.

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Источник:
Xsport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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