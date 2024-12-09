Среди них и бой Ломаченко. Рой Джонс назвал главные поединки, которые хотел бы увидеть в 2025 году

Легендарный чемпион прошлых лет, а также бывший лидер рейтинга вне зависимости от весовой категории Рой Джонс-младший назвал пять поединков, которые хотел бы увидеть в новом 2025 году.

1. Канело Альварес против Дэвида Бенавидеса:

"Не хочу видеть, как Канело сражается с кем-то ещё, кроме Бенавидеса", — приводит слова Джонса BoxingScene.

2. Наоя Иноуэ против Василия Ломаченко

"Знаете что, честно говоря, я бы хотел увидеть, как Лома вернётся, и чтобы он встретился в этом бою именно с Иноуэ, чтобы посмотреть, на что Лома ещё способен и что он может сделать с этим парнем. Это был бы хороший бой, потому что у Ломы хорошая техника. Лома сейчас сражается с парнями, которые намного крупнее его. Иноуэ ближе к нему по размеру. Это действительно хороший бой".

3. Чжан Чжилэй против Мартина Баколе

"Оба этих парня — бойцы, которым никто никогда не давал шанса или не пытался дать шанс. Оба эти парня заслуживают возможности подраться за титул. Это потрясающий бой для супертяжёлого веса. Почему бы нам этого не увидеть? Лучший бой для этих двоих — это друг против друга. Они оба огромные парни, отличные панчеры, и у обоих хороший боксёрский IQ. Почему бы не организовать бой? Они оба были бы отличными противниками для Тайсона Фьюри, потому что они достаточно большие".