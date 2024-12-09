Теофимо Лопес узнал имя следующего возможного соперника

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что работает над организацией поединка между действующим чемпионом мира по версии WBO в первом полусреднем весе американцем Теофимо Лопесом и обладателем титула IBF в полусреднем весе его соотечественником Джароном Эннисом.

"Это тот бой, который мы хотим, и я верю, что мы сможем его организовать", — приводит слова Арума BoxingScene.

Напомним, Лопес в одном из своих интервью говорил, что хочет провести бой с Эннисом.