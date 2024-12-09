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Теофимо Лопес узнал имя следующего возможного соперника

Бокс

Ранее он неоднократно заявлял о желании провести этот бой

Теофимо Лопес узнал имя следующего возможного соперника

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что работает над организацией поединка между действующим чемпионом мира по версии WBO в первом полусреднем весе американцем Теофимо Лопесом и обладателем титула IBF в полусреднем весе его соотечественником Джароном Эннисом.

"Это тот бой, который мы хотим, и я верю, что мы сможем его организовать", — приводит слова Арума BoxingScene.

Напомним, Лопес в одном из своих интервью говорил, что хочет провести бой с Эннисом.

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Боб Арум Теофимо Лопес
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