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Поддержка детей: Жена Усика опубликовала фото из тренировочного зала Александра

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Поддержка детей: Жена Усика опубликовала фото из тренировочного зала Александра

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) Екатерина поделилась со своими фанатами новыми фото. Семья посетила тренировочный зал своего отца, где боксер готовится к поединку против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). Соответствующие снимки Екатерина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Поддержка детей: Жена Усика опубликовала фото из тренировочного зала Александра - изображение 1Поддержка детей: Жена Усика опубликовала фото из тренировочного зала Александра - изображение 2

Напомним, что ранее один из самых тяжелых соперников Усика дал прогноз на бой против Фьюри.

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