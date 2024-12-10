Поддержка детей: Жена Усика опубликовала фото из тренировочного зала Александра

Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) Екатерина поделилась со своими фанатами новыми фото. Семья посетила тренировочный зал своего отца, где боксер готовится к поединку против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). Соответствующие снимки Екатерина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее один из самых тяжелых соперников Усика дал прогноз на бой против Фьюри.