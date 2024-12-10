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Поддержка детей: Жена Усика опубликовала фото из тренировочного зала Александра
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) Екатерина поделилась со своими фанатами новыми фото. Семья посетила тренировочный зал своего отца, где боксер готовится к поединку против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). Соответствующие снимки Екатерина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее один из самых тяжелых соперников Усика
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