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WBC определила победителя в номинации Человек года. Фото
Прогнозируемое решение
Фото: Getty Images
Всемирный боксерский совет определил обладателя награды "Человек года 2024". Им стал глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.
"Я хотел бы поблагодарить Всемирный боксерский совет (WBC) за награждение меня.
Мы будем продолжать поддерживать бокс, стремясь поднести его к золотой эре, предлагая самые сильные и увлекательные бои для болельщиков" – написал Турки в своих социальных сетях.
Напомним, что ранее самый известный ринг-анонсер Украины
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