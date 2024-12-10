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WBC определила победителя в номинации Человек года. Фото

Бокс

Прогнозируемое решение

WBC определила победителя в номинации Человек года. Фото

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Всемирный боксерский совет определил обладателя награды "Человек года 2024". Им стал глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.

"Я хотел бы поблагодарить Всемирный боксерский совет (WBC) за награждение меня.

Мы будем продолжать поддерживать бокс, стремясь поднести его к золотой эре, предлагая самые сильные и увлекательные бои для болельщиков" – написал Турки в своих социальных сетях.

WBC определила победителя в номинации Человек года. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее самый известный ринг-анонсер Украины сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри.

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