WBC определила победителя в номинации Человек года. Фото

Всемирный боксерский совет определил обладателя награды "Человек года 2024". Им стал глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.

"Я хотел бы поблагодарить Всемирный боксерский совет (WBC) за награждение меня.

Мы будем продолжать поддерживать бокс, стремясь поднести его к золотой эре, предлагая самые сильные и увлекательные бои для болельщиков" – написал Турки в своих социальных сетях.