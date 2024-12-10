Экс-чемпион мира дал советы Фьюри перед реваншем против Усика

Бывший чемпион мира по боксу Джонни Нельсон дал советы Тайсону Фьюри (34-1-1; 24 КО) перед реваншем против украинского чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA, IBО Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Фьюри должен быть дисциплинированным. Он должен выходить в ринг без лишних затей, использовать джеб и свой стиль смены стоек. Это у него получается легко.

Он один из тех, кто может переходить со стойки левши к правше, даже не задумываясь, и имел большой успех, применяя это в бою" - сказал Нельсон.