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Экс-чемпион мира дал советы Фьюри перед реваншем против Усика
Правильные слова
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Бывший чемпион мира по боксу Джонни Нельсон дал советы Тайсону Фьюри (34-1-1; 24 КО) перед реваншем против украинского чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA, IBО Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует SkySports:
"Фьюри должен быть дисциплинированным. Он должен выходить в ринг без лишних затей, использовать джеб и свой стиль смены стоек. Это у него получается легко.
Он один из тех, кто может переходить со стойки левши к правше, даже не задумываясь, и имел большой успех, применяя это в бою" - сказал Нельсон.
Напомним, что ранее самый известный ринг-анонсер Украины
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