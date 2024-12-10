DAZN выпустили документальный мини-фильм о первом бое Усик-Фьюри. Видео

Известная стриминговая платформа DAZN выпустила фильм о первом бое между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО) . Напомним, что поединок прошел 18 мая в Саудовской Аравии, а на кону стоял титул абсолютного чемпиона мира.

Сами боксеры и эксперты вспоминают, как прошел тот вечер, разбирают главные ошибки обоих спортсменов и дают прогноз на предстоящий бой-реванш, который состоится уже 21 декабря.