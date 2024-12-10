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Экс-чемпион мира: Усик в бою против Фьюри из кожи вылез, это был лучший поединок в его карьере
Совершенству нет предела
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира по боксу Карл Фремптон дал свою оценку украинскому чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александру Усику (22-0; 14 КО) и поделился ожиданиями от реванша против Тайсона Фьюри (34-1-1; 24) КО). Его слова цитирует TNT Sports Boxing:
"Мы все здесь согласны, что Усик удивительный боксер, и я думаю, что все любят его, его личность и все остальное. Что за юноша, что за боец.
В тот вечер он вылез из шкуры, это был лучший бой в его карьере, и без того удивительной карьере. Но он должен был показать свой лучший бой, чтобы победить Тайсона Фьюри.
Может ли он улучшить это выступление? Я не совсем уверен, я думаю, что это предел. Может ли Тайсон Фьюри улучшить свое выступление? Однозначно" – сказал Фремптон.
Напомним, что ранее Рой Джонс назвал
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