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Турки аль-Аш Шейх снова предложил Кличко выйти на ринг
Готов организовать бой
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх заявил, что готов организовать бой с участием Владимира Кличко. Как вариант соперника рассматривается победитель реванша Усик-Фьюри, или чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО).
"Хочу увидеть в ринге еще раз, как ты пытаешься снова получить пояс чемпиона мира. Увидим исход боя Усик – Фьюри, исход боя Дюбуа.
Я буду просить, чтобы WBC, IBF, WBA, WBO дали тебе шанс добиться этой мечты" – сказал Турки во время проведения саммита WBC.
Напомним, что ранее DAZN
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