Турки аль-Аш Шейх снова предложил Кличко выйти на ринг

Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх заявил, что готов организовать бой с участием Владимира Кличко. Как вариант соперника рассматривается победитель реванша Усик-Фьюри, или чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО).

"Хочу увидеть в ринге еще раз, как ты пытаешься снова получить пояс чемпиона мира. Увидим исход боя Усик – Фьюри, исход боя Дюбуа.

Я буду просить, чтобы WBC, IBF, WBA, WBO дали тебе шанс добиться этой мечты" – сказал Турки во время проведения саммита WBC.