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Усик – Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка-реванша

Бокс
Обновлено

Александр Усик – Тайсон Фьюри: Где и когда смотреть онлайн трансляцию боя ⋉ 21.12.2024 ⋊ Бокс на UA-Футбол

Усик – Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка-реванша

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

21 декабря в столице Саудовской Аравии болельщиков бокса ожидает по-настоящему исторический поединок. После победы 18 мая украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) попытается защитить свои титулы в реванше против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО).

В отличие от первого боя (когда пришлось переносить его дату), на этот раз все должно случиться в указанные сроки, а боксеры, изучив друг друга, будут пытаться достичь своей цели – Фьюри взять реванш, Усик – доказать, что лучший в мире.

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Единственным официальным транслятором поединка в Украине станет платформа MEGOGO. Если у вас не будет возможности смотреть сражение, вы сможете следить за ходом событий на ринге с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она появится на сайте позже, следите за обновлениями.

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Трансляція бою Олександр Усик - Тайсон Ф'юрі
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Хижняк
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