Зинченко - об Усике: Мы все очень гордимся им за то, чего он достиг не только в роли спортсмена

Футболист лондонского "Арсенала" и игрок сборной Украины Александр Зинченко поделился своими искренними мыслями относительно абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика.

"Это выглядит невероятно, когда такие люди могут достигать высокого уровня в разных направлениях. Мы все очень гордимся Александром за то, чего он достиг не только в роли спортсмена, он также прекрасный человек".

"Я знаю много приятных вещей о нем, которые остаются за кулисами. Я поддерживаю связь со многими разными военными. Они рассказывают о том, как он скромно обращается с ними. Он потратил много времени, чтобы помочь украинцам и военным. Это очень важно, и это действительно показывает, какое у него большое сердце. Это настоящий пример для подражания", — сказал Зинченко для DAZN Boxing.

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Напомним, что уже совсем скоро, 21-го декабря 2024 года, в саудовском Эр-Рияде состоится бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.