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Боб Арум: Джервонта Дэвис осознает, что бокс опасен

Бокс

Боксер неоднократно заявлял о желании уйти на пенсию

Боб Арум: Джервонта Дэвис осознает, что бокс опасен

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава промоутерской компании Top Rank промоутер Боб Арум высказался по поводу заявления чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (30-0, 28 КО), который говорил, что хочет завершить карьеру.

- Как вы относитесь к словам Джервонты Дэвиса о том, что он хочет уйти на пенсию в следующем году?

- Что ж, это его выбор. Бокс — непростой вид спорта. Это очень опасный вид спорта, как и американский футбол. В футболе тоже есть игроки, которые будучи одними из лучших в своей игре, решают уйти на пенсию, потому что не хотят получить травму, как, например, Барри Сандерс.

Я могу понять, что Джервонта Дэвис осознает, что бокс опасен, и что ему приходится от многого отказываться, чтобы оставаться в форме. Это очень, очень трудно. Если он заработал достаточно денег в спорте, я думаю, что самое разумное для него - уйти на пенсию и делать то, что он хочет делать. Думаю, он хочет заниматься недвижимостью. Я его не осуждаю. Я думаю, что это очень разумно", — сказал Арум в эфире ютуб-канала Kristyna Ramirez.

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Джервонта Дэвис
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