Промоутер Фьюри: В первом бою Усик выглядел уставшим

Фрэнк Уоррен, промоутер британского экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО), рассказал, что станет ключевым фактором в реванше подопечного против объединённого чемпиона Александра Усика (22-0, 14 КО).

Напомним, что бой состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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Как говорит функционер, первый бой много забрал у обоих боксёров, и в реванше мы увидим, кто потерял меньше.

"Хоть Усик и выиграл бой, он отдал всё (в ринге). Он был уставшим человеком, — уверен Уоррен. — Это был тяжёлый бой для них обоих. Что он у них забрал? Вот что сейчас главное. Тайсон, как никто другой, знает, что ему нужно делать. Ему не нужно, чтобы я ему подсказывал. У него великолепный боксёрский мозг, он знает бокс от и до".