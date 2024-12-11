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Дюбуа – о бое против Кличко: Если все условия будут правильными, то давайте сражаться

Бокс
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Маловероятный сценарий

Дюбуа – о бое против Кличко: Если все условия будут правильными, то давайте сражаться

Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) впервые прокомментировал возможность организации поединка против украинской легенды Владимира Кличко.

"Сейчас такая эра, когда в боксе может произойти что угодно. Я думаю, что перед этим были какие-то разговоры о нашем бое, но Владимиру, безусловно, это не понравилось. Он думал: "Хочу ли я в моей ситуации сразиться с Даниэлем? Этот молодой лев будет охотиться за мной, так что нет".

Такие ребята могут возобновить карьеру. Посмотрите на Майка Тайсона, недавно проведшего показательное сражение. Ничего не решено, и это хорошо. Если все условия будут правильными, то да, давайте драться" – сказал Даниэль.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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