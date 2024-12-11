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Легендарный Льюис дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

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Экспертный анализ

Легендарный Льюис дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

Фото: Getty Images

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Легендарный супертяж Леннокс Льюис дал свой прогноз на бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24) КО).

"Ну, я не могу пойти против Усика. Александр неоднократно доказывал, что он непобедим, и он до сих пор остается непобежденным.

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На самом деле все сводится к тому, кто лучше боксирует. Кто умнее в ринге. Я не думаю, что Тайсон Фьюри был умным в первом бою. Я думаю, что он немного заигрывался и дал Усику легко набирать очки. Александр – сложный соперник. Он все время двигается, он всегда бьет, он в отличной форме. И его тяжело победить" – сказал Льюис.

Напомним, что ранее один из самых тяжелых соперников Усика дал прогноз на бой против Фьюри.

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Источник:
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Опубликовал: Андрей Хижняк
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