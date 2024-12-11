В поединке Усик-Фьюри могут кардинально измениться правила

Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что потребует от организаторов поединка Усик-Фьюри изменить правила и ввести систему видео-повторов.

"Мы хотим, чтобы решение WBC поддержали представители WBA, WBO и IBF. Мы считаем, что если существует вероятность возникновения неоднозначных ситуаций, нужно использовать дополнительные экраны у ринга и просмотреть такие моменты.

В таких случаях судьи смогут менять свое мнение и принимать правильные решения" – цитирует слова Сулеймана ресурс Sport Bible.