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В поединке Усик-Фьюри могут кардинально измениться правила
Это маловероятно, но инициатива присутствует
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Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что потребует от организаторов поединка Усик-Фьюри изменить правила и ввести систему видео-повторов.
"Мы хотим, чтобы решение WBC поддержали представители WBA, WBO и IBF. Мы считаем, что если существует вероятность возникновения неоднозначных ситуаций, нужно использовать дополнительные экраны у ринга и просмотреть такие моменты.
В таких случаях судьи смогут менять свое мнение и принимать правильные решения" – цитирует слова Сулеймана ресурс Sport Bible.
Напомним, что ранее легендарный Льюис
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