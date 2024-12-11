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В поединке Усик-Фьюри могут кардинально измениться правила

Бокс
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Это маловероятно, но инициатива присутствует

В поединке Усик-Фьюри могут кардинально измениться правила

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что потребует от организаторов поединка Усик-Фьюри изменить правила и ввести систему видео-повторов.

"Мы хотим, чтобы решение WBC поддержали представители WBA, WBO и IBF. Мы считаем, что если существует вероятность возникновения неоднозначных ситуаций, нужно использовать дополнительные экраны у ринга и просмотреть такие моменты.

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В таких случаях судьи смогут менять свое мнение и принимать правильные решения" – цитирует слова Сулеймана ресурс Sport Bible.

Напомним, что ранее легендарный Льюис дал прогноз на реванш Усик-Фьюри.

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