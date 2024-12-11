  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Уайт – о возвращении Кличко: Все эти поединки интересны болельщикам
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уайт – о возвращении Кличко: Все эти поединки интересны болельщикам

Бокс
Обновлено

Нельзя так сказать

Уайт – о возвращении Кличко: Все эти поединки интересны болельщикам

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британский супертяж Диллиан Уайт отреагировал на инициативу Турки аль-Аш Шейха организовать чемпионский поединок с участием Владимира Кличко.

"Турки Аль аш-Шейх – босс. Если фанаты захотят этого сражения, он его сделает. Все эти поединки интересны болельщикам. Это фэнтези-бои. Так что это здорово. Он просто хочет устраивать зрелище для людей, хорошие поединки. Так почему бы и нет?" – сказал Уайт.

Напомним, ранее Дюбуа впервые отреагировал на возможность поединка против Кличко.

По теме
yellow-arrow
Промоутер Фьюри назвал самое слабое место Усика
yellow-arrow
В поединке Усик-Фьюри могут кардинально измениться правила
yellow-arrow
Легендарный Льюис дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
Владимир Кличко Диллиан Уайт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости