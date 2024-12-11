Уайт – о возвращении Кличко: Все эти поединки интересны болельщикам

Британский супертяж Диллиан Уайт отреагировал на инициативу Турки аль-Аш Шейха организовать чемпионский поединок с участием Владимира Кличко.

"Турки Аль аш-Шейх – босс. Если фанаты захотят этого сражения, он его сделает. Все эти поединки интересны болельщикам. Это фэнтези-бои. Так что это здорово. Он просто хочет устраивать зрелище для людей, хорошие поединки. Так почему бы и нет?" – сказал Уайт.