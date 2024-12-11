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Уайт – о возвращении Кличко: Все эти поединки интересны болельщикам
Нельзя так сказать
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Диллиан Уайт отреагировал на инициативу Турки аль-Аш Шейха организовать чемпионский поединок с участием Владимира Кличко.
"Турки Аль аш-Шейх – босс. Если фанаты захотят этого сражения, он его сделает. Все эти поединки интересны болельщикам. Это фэнтези-бои. Так что это здорово. Он просто хочет устраивать зрелище для людей, хорошие поединки. Так почему бы и нет?" – сказал Уайт.
Напомним, ранее Дюбуа впервые
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Источник:YouTube
Опубликовал: Андрей Хижняк
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