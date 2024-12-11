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Промоутер Фьюри назвал самое слабое место Усика
Примитивное видение
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, какое самое слабое место украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует Boxing News 24:
"У Усика есть слабое место, которым Тайсон не пользовался, как следует. Это его корпус. Он недостаточно этим воспользовался, и я вам скажу: это будет исправлено.
Конечно, ты должен идти в атаку. Что делает Усик, когда ты в таком состоянии, так это стоит на своем. Именно тогда Фьюри подсекал его этим апперкотом, он каждый раз ловил его на этом" – сказал Уоррен.
Напомним, что в поединке Усик-Фьюри
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