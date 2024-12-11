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Промоутер Фьюри назвал самое слабое место Усика

Бокс
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Примитивное видение

Промоутер Фьюри назвал самое слабое место Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, какое самое слабое место украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует Boxing News 24:

"У Усика есть слабое место, которым Тайсон не пользовался, как следует. Это его корпус. Он недостаточно этим воспользовался, и я вам скажу: это будет исправлено.

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Конечно, ты должен идти в атаку. Что делает Усик, когда ты в таком состоянии, так это стоит на своем. Именно тогда Фьюри подсекал его этим апперкотом, он каждый раз ловил его на этом" – сказал Уоррен.

Напомним, что в поединке Усик-Фьюри могут кардинально измениться правила.

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