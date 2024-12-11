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Джойс рассказал, собирается ли завершать карьеру в ближайшее время

Бокс
Обновлено

Упрямый боксер

Джойс рассказал, собирается ли завершать карьеру в ближайшее время

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Джо Джойс рассказал, что, несмотря на поражения в своих крайних поединках, пока не собирается завершать профессиональную карьеру и вешать перчатки на гвоздь. Его слова цитирует BoxingScene:

"Я еще не закончил, я еще здесь. Впереди есть еще бои, я намерен вернуться и показать людям, что могу снова быть на топовых позициях дивизиона" – сказал Джойс.

Напомним, что ранее промоутер Фьюри назвал самое слабое место Усика.

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