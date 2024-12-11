Джойс рассказал, собирается ли завершать карьеру в ближайшее время

Британский супертяж Джо Джойс рассказал, что, несмотря на поражения в своих крайних поединках, пока не собирается завершать профессиональную карьеру и вешать перчатки на гвоздь. Его слова цитирует BoxingScene:

"Я еще не закончил, я еще здесь. Впереди есть еще бои, я намерен вернуться и показать людям, что могу снова быть на топовых позициях дивизиона" – сказал Джойс.