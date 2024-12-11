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Экс-чемпион мира: Усик — будущий член Зала славы
Украинец имеет на это все шансы
Фото: Х
Бывший чемпион мира WBA в легком весе британец Энтони Кролла считает, что Александр Усик (22-0, 14 KO) станет членом Зала славы. Слова приводит The Mirror.
"Он был самодовольным и "отключился" от боя, попался и, вероятно, недооценивал мощь Александра Усика, который был меньше его. Я думаю, он должен извлечь уроки, потому что Усик — будущий член Зала славы и один из величайших бойцов независимо от весовой категории, но одна из его самых сильных сторон — его универсальность. Он всегда находит способ победить, и поэтому ему нужно так много уважения, но отключение Тайсона позволило этому произойти. Если бы Тайсон оставался сосредоточенным, то я не думаю, что это произошло бы."
Напомним, что реванш Усик — Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
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