  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Экс-чемпион мира: Усик — будущий член Зала славы
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-чемпион мира: Усик — будущий член Зала славы

Бокс

Украинец имеет на это все шансы

Экс-чемпион мира: Усик — будущий член Зала славы

Фото: Х

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира WBA в легком весе британец Энтони Кролла считает, что Александр Усик (22-0, 14 KO) станет членом Зала славы. Слова приводит The Mirror.

"Он был самодовольным и "отключился" от боя, попался и, вероятно, недооценивал мощь Александра Усика, который был меньше его. Я думаю, он должен извлечь уроки, потому что Усик — будущий член Зала славы и один из величайших бойцов независимо от весовой категории, но одна из его самых сильных сторон — его универсальность. Он всегда находит способ победить, и поэтому ему нужно так много уважения, но отключение Тайсона позволило этому произойти. Если бы Тайсон оставался сосредоточенным, то я не думаю, что это произошло бы."

Напомним, что реванш Усик — Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Favbet
1.57
15.0
2.48
Узнать больше

По теме
yellow-arrow
Джойс рассказал, собирается ли завершать карьеру в ближайшее время
yellow-arrow
Промоутер Фьюри назвал самое слабое место Усика
yellow-arrow
Уайт – о возвращении Кличко: Все эти поединки интересны болельщикам
Энтони Кролла
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости