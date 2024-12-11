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Боксеры в топах. Названы самые популярные запросы Google в 2024 году

Бокс
Обновлено

Поединки спортсменов привлекли довольно много внимания

Боксеры в топах. Названы самые популярные запросы Google в 2024 году

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Компания Google опубликовала самые популярные запросы пользователей в 2024 году. Среди спортсменов украинские читатели чаще всего искали Александра Усика и Майка Тайсона.

Александр Усик в этом году стал фигурой номер один в мире бокса благодаря своей значимой победе в поединке с Тайсоном Фьюри, по итогам которого украинец стал абсолютным чемпионом мира. Также стоит отметить, что количество просмотров этого боя превысило 1,5 миллиона.

Майк Тайсон, легенда мирового бокса, однако его медийная активность и организация поединка с видеоблогером Джейком Полом привлекла внимание не только поклонников бокса, но и обычных граждан, что вернуло его имя в топы обсуждений.

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Напомним, что Джейк Пол одержал уверенную победу единогласным решением судей со счетом 80-72, 79-73, 79-73.

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