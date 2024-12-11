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Спарринг-партнёр Фьюри: Тайсон очень неуклюжий, но он победит Усика в этот раз

Бокс
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Боксер поделился прогнозом на бой

Спарринг-партнёр Фьюри: Тайсон очень неуклюжий, но он победит Усика в этот раз

Скріншот з трансляції

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший спарринг-партнер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри Дэвид Аделей поделился прогнозом на предстоящий реванш Фьюри против действующего обладателя титулов WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе украинца Александра Усика.

"Тайсон очень неуклюжий. Когда смотришь на него со стороны, то видишь, как он бьет. Но когда ты находишься там, то понимаешь, что он делает все не просто так. Но с его таймингом это трудно уловить. «Это трудно оценить, и, безусловно, трудно увидеть определенные удары, поскольку он бросает их в разное время. «Он делает это очень неуклюже и очень долго, его тайминг является ключевым, и он знает, когда нужно вкладываться в удары. Я думаю, что если кто-то и победит, то на этот раз это будет Фьюри", — приводит слова Аделея TalkSport.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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