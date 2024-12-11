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Александр Усик рассказал о своем режиме тренировок
У украинского боксера достаточно плотный график
Фото: Getty Images
Чемпион по версиям WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о своем режиме тренировок.
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"Я до сих пор голоден. Моя первая тренировка начинается в половине шестого утра. Каждый день. Я просыпаюсь и говорю Богу "Спасибо". Я молюсь и потом иду на тренировку. Моя вторая тренировка в 12. Третья тренировка в 6. Я все еще голоден, другой, единственный. Мне сейчас 37 лет. Но когда я начинал, мне было 15."
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