Чемпион по версиям WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о своем режиме тренировок.

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"Я до сих пор голоден. Моя первая тренировка начинается в половине шестого утра. Каждый день. Я просыпаюсь и говорю Богу "Спасибо". Я молюсь и потом иду на тренировку. Моя вторая тренировка в 12. Третья тренировка в 6. Я все еще голоден, другой, единственный. Мне сейчас 37 лет. Но когда я начинал, мне было 15."