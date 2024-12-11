  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. ВИДЕО. Усик удивил зажигательным танцем во время тренировки
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ВИДЕО. Усик удивил зажигательным танцем во время тренировки

Бокс

Украинский чемпион, как всегда на высоте

ВИДЕО. Усик удивил зажигательным танцем во время тренировки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александр Усик показал кадры с тренировки. Боксер станцевал энергичный танец.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что сейчас боксер готовится к реваншу с Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. Первый поединок завершился победой Усика раздельным решением судей.

Favbet
1.57
15.0
2.48
Узнать больше

По теме
yellow-arrow
Александр Усик рассказал о своем режиме тренировок
yellow-arrow
Спарринг-партнёр Фьюри: Тайсон очень неуклюжий, но он победит Усика в этот раз
yellow-arrow
Боксеры в топах. Названы самые популярные запросы Google в 2024 году
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости