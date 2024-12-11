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ВИДЕО. Усик удивил зажигательным танцем во время тренировки
Украинский чемпион, как всегда на высоте
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александр Усик показал кадры с тренировки. Боксер станцевал энергичный танец.
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Напомним, что сейчас боксер готовится к реваншу с Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. Первый поединок завершился победой Усика раздельным решением судей.
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