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Президент WBC поделился ожиданиями от реванша Усик-Фьюри

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Президент WBC поделился ожиданиями от реванша Усик-Фьюри

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент WBC Маурисио Сулейман поделился своими ожиданиями от поединка-реванша между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО). Его слова цитирует LuckyPunch:

"Когда прозвучит гонг, мы увидим, что Фьюри и Усик принесли в ринг. Первое сражение было прекрасным, одним из лучших в истории. Думаю, второе будет очень хорошим, очень конкурентным, очень эмоциональным.

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Оба теперь знают друг друга, они изучили сильные и слабые стороны. Они оба очень чувствительны. У тебя может быть план, но после первого пропущенного удара он может измениться, ты должен адаптироваться. Они очень умны. Это будет один из лучших боев" – сказал Сулейман.

Напомним, что ранее Александр Усик рассказал о своем режиме тренировок.

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