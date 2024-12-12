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Президент WBC поделился ожиданиями от реванша Усик-Фьюри
Бой уже скоро
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Президент WBC Маурисио Сулейман поделился своими ожиданиями от поединка-реванша между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО). Его слова цитирует LuckyPunch:
"Когда прозвучит гонг, мы увидим, что Фьюри и Усик принесли в ринг. Первое сражение было прекрасным, одним из лучших в истории. Думаю, второе будет очень хорошим, очень конкурентным, очень эмоциональным.
Оба теперь знают друг друга, они изучили сильные и слабые стороны. Они оба очень чувствительны. У тебя может быть план, но после первого пропущенного удара он может измениться, ты должен адаптироваться. Они очень умны. Это будет один из лучших боев" – сказал Сулейман.
Напомним, что ранее Александр Усик
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