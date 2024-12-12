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Рой Джонс отреагировал на слухи о возможном поединке Кличко-Фьюри 2

Бокс

Мнение легенды

Рой Джонс отреагировал на слухи о возможном поединке Кличко-Фьюри 2

Фото: The Denver Post

Новина українською

Американский боксер, легендарный Рой Джонс, отреагировал на возможную организацию поединка-реванша между украинским супертяжем Владимиром Кличко и британцем Тайсоном Фьюри.

"Почему бы Кличко не вернуться? Почему бы не встретиться с Фьюри? Тайсон не убийственный панчер.

Я не знаю, сможет ли Кличко победить, но у него, безусловно, есть шанс. Все зависит от того, насколько износилось его тело. Но у Кличко есть шанс.

Все должны помнить, что братья Кличко очень сильные и очень хорошие боксеры. Они интеллектуалы, которые заботятся о своих телах. Эти ребята могут сразиться в любом возрасте" – сказал Джонс.

Напомним, что ранее Александр Усик рассказал о своем режиме тренировок.

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Владимир Кличко Тайсон Фьюри
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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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