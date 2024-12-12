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Рой Джонс отреагировал на слухи о возможном поединке Кличко-Фьюри 2
Мнение легенды
Фото: The Denver Post
Американский боксер, легендарный Рой Джонс, отреагировал на возможную организацию поединка-реванша между украинским супертяжем Владимиром Кличко и британцем Тайсоном Фьюри.
"Почему бы Кличко не вернуться? Почему бы не встретиться с Фьюри? Тайсон не убийственный панчер.
Я не знаю, сможет ли Кличко победить, но у него, безусловно, есть шанс. Все зависит от того, насколько износилось его тело. Но у Кличко есть шанс.
Все должны помнить, что братья Кличко очень сильные и очень хорошие боксеры. Они интеллектуалы, которые заботятся о своих телах. Эти ребята могут сразиться в любом возрасте" – сказал Джонс.
Напомним, что ранее Александр Усик
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