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Паркер поделился стратегией на поединок против Дюбуа

Бокс

Особенности подготовки

Паркер поделился стратегией на поединок против Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Представитель Новой Зеландии, супертяж Джозеф Паркер поделился своим планом на подготовку к поединку против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО). Его слова цитирует DAZN:

"Если честно, я думал, что у меня будет реванш с Чжилеем. Все указывало на это, поэтому мы начали готовиться к Чжану.

Если честно разница подготовки к Чжану и Дюбуа в весе. Думаю, что в этом бою моя выносливость и скорость должны быть на другом уровне. Чжан был очень хорошим соперником, с высоким боксерским IQ.

С Дюбуа это будет совсем другой бой, поэтому мы собираемся немного снизить вес. С Даниэлем нужно быть быстрым. Уайлдер и Чжилей – оба мощных панчера. То же с Дюбуа, но его выносливость на другом уровне. Парень выбрасывает много комбинаций, поэтому я действительно должен быть гораздо лучше" – сказал Паркер.

Напомним, что бой Дюбуа-Паркер состоится 11 февраля в Саудовской Аравии в андеркарте поединка Бетербиев-Бивол-2.

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